13 Nisan Cumartesi notereler açık mı, bayramdan sonra noterler ne zaman açılıyor 2024?

Bayramda nöbetçi noterler açık mı, sorusunu yanıtı sorgulanıyor. Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün sürüyor. Araç, iş yeri, konut alış satışı, tasdikleme işlemleri olanlar noterlerin çalışma durumunu sorgulamaya başladı. Peki, 13 Nisan Cumartesi noterler açık mı, bayramdan sonra noterler ne zaman açılıyor?

13 NİSAN CUMARTESİ NOTERLER AÇIK MI, BAYRAMDAN SONRA NOTERLER NE ZAMAN AÇILIYOR 2024?

Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. Ancak noterler 8 Nisan tarihlerinde tam gün, 9 Nisan tarihinde ise yarım gün çalışma gösterecek.

Ramazan Bayramı arefe günü 9 Nisan Salı gününe denk geliyor. 2024 Ramazan Bayramı 1. gün ise 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Üç gün sürecek olan bayram 12 Nisan Cuma günü sona eriyor.