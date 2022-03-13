13 Mart uçak seferleri iptal mi? Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçuşlar hangileri, bugün iptal edilen uçak seferleri sorgulama ekranı…

İstanbul'da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bazı uçak seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. THY, Anadolu Jet ve Pegasus tarafından iptal edilen uçak seferleri hakkında bilgi verildi. Vatandaşlar yapılan duyuruların ardından “13 Mart uçak seferleri iptal mi? Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçuşlar hangileri?” sorularına yanıt aramaya başladı.

13 MART UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği yarın (13 Mart) İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 163 seferin iptal edildiği duyuruldu. Yine AnadoluJet'in yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 29 sefer de iptal edildi. İlerleyen saatlerde iptallerin artabileceği öğrenildi. Seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar THY ve AnadoluJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden değişiklik ve iade işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri belirtildi.

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

İSTANBUL HAVALİMANI UÇAK SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇAK SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

THY İPTAL SEFERLERİ ARTIYOR!

İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor.

DHA'da yer alan son dakika haberine ve THY'den alınan bilgiye göre, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı.

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise bugün plânlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti. Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50 oldu.

THY UÇUŞ SORGULAMA

PEGASUS DA UÇAK SEFERLERİNİ İPTAL EDİYOR!

Pegasus'un uçak iptali ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Değerli misafirlerimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

PEGASUS UÇUŞ SORGULAMA