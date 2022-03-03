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Gündem12 yaş altı maçlara girebilir mi, maça girebilir mi 2022? 12 yaş altı stadyuma girebilir mi?
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12 yaş altı maçlara girebilir mi, maça girebilir mi 2022? 12 yaş altı stadyuma girebilir mi?

12 yaş altı maça girebilir mi, 12 yaş altı stadyuma girebilir mi? Maçlarda HES kodu uygulamasına son verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, müsabakalara HES Kodu sorgulaması yapılmadan seyirci alınacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu aynı zamanda stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırının kaldırıldığını da açıkladı. İşte 12 yaş altı maç yasağına yönelik TFF açıklaması…

03.03.2022 - 17:43 |
12 yaş altı maçlara girebilir mi, maça girebilir mi 2022? 12 yaş altı stadyuma girebilir mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, maçlara HES kodu sorgulaması yapılmadan seyirci alınacağını ve stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırının kaldırıldığını açıkladı. TFF Kulüp doktorlarının müsabaka öncesi yapılan organizasyon toplantısına katılma zorunluluğunun da kaldırıldığına dair açıklama yaptı.

12 YAŞ ALTI MAÇA (STADYUMA) GİREBİLİR Mİ?

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 yaş sınırının da kaldırıldığı belirtilerek, sporcular ile kulüp çalışanlarının Kovid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredildiği ve maçlarda sağlık tedbirleri kontrolörleri görevlendirilmeyeceği aktarıldı.

Kulüp doktorlarının müsabaka öncesi yapılan organizasyon toplantısına katılma zorunluluğunun da kaldırıldığına yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Sağlık Kurulu olarak ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesine önderlik eden ve Türk futbolunun her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm teknik ve teknolojik imkanları ile bilgi paylaşımı ve destekleri sayesinde sürecin aksaksız yönetilmesini sağlayan başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm bakanlık yetkililerine, müsabakaların oynanmasına katkıda bulunan diğer tüm bakanlarımız ve yetkililere, pandeminin başlamasından bugüne kadar Kovid-19 Sağlık Tedbirleri ve Uygulamaları sürecinde, pandemi sebebiyle futbolumuzun marka değerine zarar gelmeden, adil yarışma ortamı zedelenmeden ve büyük sağlık sorunları yaşanmadan müsabakaların devam etmesi için çaba harcayan değerli kulüplerimizin vefakar sağlık ekiplerine, her aşamada yanımızda olan ve destekçimiz olan Sayın TFF Başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

 

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