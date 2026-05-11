12 noktada bugün başlıyor: Kahramanmaraş'ta dev proje hayata geçiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak için yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde vakit kaybetmeden üstyapı imalatlarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, asfalt programını şehir merkezinin birçok noktasında eş zamanlı olarak hayata geçiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 11-17 Mayıs tarihleri arasında şehir merkezinde toplam 12 farklı noktada kapsamlı sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülecek çalışmalarla, ulaşım standardı düşük olan arterler modern ve güvenli bir yapıya kavuşturulacak.







Haftalık asfalt programı kapsamında çalışmaların önemli bir bölümü Dulkadiroğlu’nda gerçekleştirilecek. İlçede hem mahalle içi ulaşımı rahatlatacak hem de yeni yerleşim alanlarına erişimi güçlendirecek arterlerde sıcak asfalt serimi yapılacak. Program çerçevesinde; Elmalar Grup Yolu ile Doğukent ve Güneşevler bölgelerine kazandırılan yeni TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan güzergahta asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Yavuz Selim Mahallesi’nde yer alan 73006. Sokak, 73010. Sokak, 73011. Sokak, 73012. Sokak, 73013. Sokak ve 73015. Sokak’ta da kapsamlı asfalt serimi yapılacak. İlçenin önemli ulaşım arterlerinden Karacabey Caddesi ve Cahit Zarifoğlu Caddesi de program kapsamında sıcak asfaltla yenilenecek.



Gerçekleştirilecek çalışmalarla bölgede ulaşım konforunun artırılması, sürüş güvenliğinin güçlendirilmesi ve yol standardının uzun yıllar hizmet verecek seviyeye ulaştırılması hedefleniyor.



Asfalt programının bir diğer adresi ise Onikişubat olacak. İlçede Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde bulunan Afşinbey Caddesi ile 131015. Sokak’ta sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek. Özellikle yoğun kullanılan ulaşım güzergâhlarında yapılacak yenileme çalışmalarıyla vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi amaçlanıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir merkezi ve ilçelerde kapsamlı bir asfalt seferberliği başlatıldığı belirtilerek, "Şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha modern yollar kazandırmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Altyapı imalatları tamamlanan bölgelerde hızla üstyapı çalışmalarına geçiliyor. Şehir merkezi ve ilçelerimizde şehir tarihinin en büyük asfalt hamlesini başlatmış bulunuyoruz. Belirlenen program çerçevesinde ekiplerimiz sahada yoğun mesai yürütüyor" ifadelerine yer verildi.