11 Mayıs Hatay Hava Durumu: Sağanak Yağış Var mı? (Güncel Tahminler)

Haberin Devamı

Hatay halkı ve şehri ziyaret edecek olanlar için 11 Mayıs Pazartesi günü hava durumu tahminleri netleşti. Bahar enerjisinin hissedildiği Hatay'da yarın nasıl bir hava bekleniyor? İşte sıcaklık değerleri ve detaylı tahminler.

Pazartesi Günü Hatay'da Hava Nasıl?

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Hatay genelinde 11 Mayıs Pazartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Güneşin aralıklarla yüzünü göstereceği şehirde, yağış beklenmiyor.

En Yüksek Sıcaklık: 28°C

En Düşük Sıcaklık: 15°C

Nem Oranı: Yaklaşık %75

Rüzgar: Ortalama 10 km/s hızında, hafif esintili.

İlçelerde Hava Durumu

Antakya başta olmak üzere İskenderun ve diğer sahil şeridinde de benzer bir tablo öngörülüyor. Gün içerisinde termometrelerin 28 dereceyi göstermesiyle birlikte, dışarıda vakit geçirecek olan vatandaşların güneşin etkilerine karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Haftalık Bakış: Hatay'da Sıcaklıklar Düşüyor mu?

11 Mayıs Pazartesi günkü sıcak havanın ardından, hafta ortasına doğru sıcaklıklarda hafif bir düşüş bekleniyor. Salı günü 26 dereceye gerileyecek olan hava sıcaklığı, Çarşamba günü 24 derecelere kadar düşecek.