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11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kahramanlar-45' operasyonlarında 36 kişinin yakalandığını duyurdu.

18.01.2024 - 08:45 | | Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)
11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da 3 gündür devam eden ve sona eren 'Kahramanlar-45' operasyonlarında; 11 şüpheli şahıs yakalandı. DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 39 bin dolar, 11 bin euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu" dedi.

Operasyonları gerçekleştiren personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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