100 bin imzada 3'üncü gün! İşte 70 bini geçen tek isim

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama süreci 3'üncü gününde de devam ediyor. Buna göre, 24 Mart Cuma saat 20.00 itibarıyla; Muharrem İnce 76 bin 901, Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 79, Sinan Oğan 39 bin 317, Doğu Perinçek 16 bin 192, Yakup Türkal 2 bin 31, Erkan Trükten 1116, Tevfik Ahmet Özal 807, İrfan Uzun 447, Halil Murat Ünver 285, Hilmi Özden 225 ve Davut Turan 92 imzaya ulaştı.

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığından da çekildi. Erbakan'ın çekilmesi sonrası geriye kalan 10 adayın aday olabilmeleri için 27 Mart saat 20.00'ye kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.