10 yıl önce başladı, şimdi 10 binin üzerinde meyve ağacı var!

27.08.2025 - 19:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde organik vişne yetiştiriciliği artarak devam ediyor. Vişne üreticisi Gürsel Arslan, Çayırlı ilçesinde bulunan engebeli arazilerde sanayiye hammadde sağlamak üzere organik vişne yetiştiriciliği yapıyor.

Kullanılmayan engebeli tarım arazilerinde yaklaşık 10 yıl önce vişne bahçeleri kurmaya başlayan Gürsel Arslan, bu süreçte 250 dekarlık alana 10 binin üzerinde vişne ağacı dikerek zoru başardı. Kullanılmayan tarım arazilerine vişne bahçeleri kuran Arslan, Erzincan’da organik tarıma ve sanayi meyveciliğine katkı sağlıyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Çayırlı ilçesinde kurulu bulunan organik vişne bahçelerinde incelemelerde bulundu. Vişne bahçelerini gezen İl Müdürü Koçaker, işletme sorumlularıyla istişarelerde bulundu.

