10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı! Bakan Kacır: 17 kişilik ekip İstanbul’dan Beyaz Kıta’ya doğru yola çıktı

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetinin İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle uğurlanmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak kutup seferlerinin önemine işaret etti:

SEFERLERDE NİTELİKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÜRÜTÜLÜYOR: 2017 yılından bu yana Türk bilim insanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kutup bilim seferleri gerçekleştiriyorlar. Bugüne dek 9 Antarktika, 5 Arktik seferi düzenledik; 200'den fazla Türk bilim insanı bu seferlere katıldı ve 150'den fazla bilimsel araştırma projesine dahil oldu. Yine bu seferlerde bugüne dek 30'dan fazla yabancı araştırmacıyı misafir ettik. Şüphesiz bu seferler, Türk bilim dünyasının istisnai yeryüzü koşullarına sahip kutup bölgelerinde çok nitelikli bilimsel araştırma projeleri yürütmesine vesile oluyor. Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde, bu seferlerin en uygun koşullarda hayata geçirilmesi için gayret gösteriyoruz.

TÜRKİYE KÜRESEL BİLİM SAHNESİNDE DAHA GÜÇLÜ: Biri yurt dışından misafirimiz olmak üzere 17 bilim insanı ve onlara eşlik eden heyet mensupları, önümüzdeki haftalar boyunca Antarktika'da özellikle iklim değişikliğine yönelik nitelikli araştırmalar gerçekleştirecekler. Aynı zamanda önceki yıllarda başladığımız araştırmaların devamı niteliğinde birtakım çalışmalar yürütecekler. Malumunuz hedefimiz, Antarktika Antlaşmalar Sistemi içerisinde "Danışman Ülke" statüsü kazanmak ve Antarktika'da kalıcı bir Türk Bilim Araştırma Üssü kurmak. Bu hedeflere yönelik olarak halihazırda Antarktika'da bulunan Türk Bilim Araştırma Kampı'nda yürütülecek çalışmalar çok kıymetli katkılar sunacak. Bugüne kadar 35 farklı uluslararası kurumla ortak çalışmalar yürüttük. Bu anlamda kutup araştırmaları seferleri, Türkiye'nin küresel bilim sahnesinde daha güçlü şekilde yer almasına da çok kıymetli katkılar sunuyor.

DÜNYANIN GÜNDEMİ KUTUPLAR: Bütün dünyanın gündeminde kutuplar artık daha fazla yer tutuyor. Gerek Antarktika gerek Arktik... Güney ve Kuzey Kutbu artık her ülkenin ve uluslararası gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Dolayısıyla bizim de bütün bu çalışmalarda bilimsel kabiliyetlerimizi daha ileri seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Türk bilim insanlarının bu bilim seferleri vasıtasıyla gerçekleştireceği araştırmalar; Türkiye'nin sanayi ve teknoloji vizyonuna, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde ortaya koyduğumuz hedeflere ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza çok kıymetli katkılar sunacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MESELESİNDE KIYMETLİ KATKILAR :Türk bilim insanlarımıza bu seferlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan subaylarımız da eşlik ediyorlar. Malumunuz, geçtiğimiz yıl bilim üssü kurmayı hedeflediğimiz Horseshoe Adası'nın deniz tabanı haritasını çıkarmıştık ve bu haritayı TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etmiştik. Bu yılki seferde, bu haritanın devamı niteliğinde çalışmalar yürütülecek. Yine bunun yanında geçtiğimiz yıllarda Antarktika'da kurduğumuz ölçüm istasyonundan meteorolojik veriler güncellenerek alınmaya devam edilecek. Tüm bu çalışmalar aslında Türk bilim dünyasının, küresel ölçekte iklim değişikliği meselesine bilimsel düzeyde sunacağı katkılara çok önemli kazanımlar sağlamış olacak.

ÜÇ LİSE ÖĞRENCİMİZ DE SEFERDE: Bilim insanlarımıza bu yıl, TEKNOFEST Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’nda şampiyon olan Aydın ve Ankara’dan üç