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10 katlı binada çıkan yangında yazar Süha Oğuzertem hayatını kaybetti

07.05.2025 - 10:05Güncellenme Tarihi:
10 katlı binada çıkan yangında yazar Süha Oğuzertem hayatını kaybetti

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 10 katlı binanın birinci katında çıkan yangında, yazar Süha Oğuzertem(65) yaşamını yitirdi.

Yangın, geçtiğimiz gün saat 20.00 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki yazar Süha Oğuzertem dumandan etkilenmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Oğuzertem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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