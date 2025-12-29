1 Ocak 2026 Ankara, Kayseri, İzmir, Gaziantep marketler açık mı? Yılbaşı marketler çalışıyor mu?

Haberin Devamı

Yılbaşı akşamı marketlerin açık olup olmadığı gündem oldu. Zincir marketlerin çalışma saatleri genellikle benzerlik gösteriyor. Mahallelerde yer alan küçük çaplı marketlerin çalışma günleri ve saatleri değişebiliyor. Peki Yılbaşında marketler açık mı, kapalı mı olacak?

YILBAŞINDA MARKETLER AÇIK MI?

31 Aralık Çarşamba ve 1 Ocak Perşembe günü marketler normal çalışma günlerinde ve saatlerinde açık olacak. Bu akşam marketler saat 22.00’a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 market hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri müşterilerine saat 09.00 itibariyle kapılarını açmaktadır. A101 akşam saat 21.30’da kapanmaktadır.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ



ŞOK marketler sabah saat 09.00 itibariyle açılmaktadır. Hafta içi günleri ile birlikte Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00 ile 21.000 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.



BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.



BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ANKARA'DA MARKETLER AÇIK MI?

Ankara'da hizmet veren Groseri ve Yunus marketin 1 Ocak 2026'da hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor. Çalışma saatlerini öğrenmek için lütfen ilgili marketle iletişime geçiniz.

GAZİANTEP'TE 1 OCAK MARKETLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Gaziantep'te hizmet veren yerel market zinciri Oil, 1 Ocak 2026 Perşembe günü çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

KAYSERİ'DE YILBAŞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Gross 38 olarak hizmet veren market zinciri, Kayseri'de yılbaşında açık olması beklenen marketlerin başında geliyor.

İZMİR'DE MARKETLER 1 OCAK 2026'DA ÇALIŞIYOR MU?

Gürmar marketler, İzmir'de yılbaşında yani 1 Ocak 2026 Perşembe günü açık olması ve normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.