1 Ocak 2024 bankalar açık mı? 1 Ocak’ta bankalar çalışıyor mu, kapalı mı açık mı? EFT havale yapılacak mı? Bankaların resmi tatil günleri…

31 Aralık 2023, yılbaşı gecesine denk gelerek Pazar günü olacak. Yılbaşı coşkusunun ardından, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta resmi kurumların açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Yılın ilk iş günü olarak öne çıkan pazartesi günü, pek çok kişi için resmi işlemleri halletme günü olacak. Ancak, kurumların açık olup olmadığı konusunda emin olmayanlar arama motorlarına yöneldi.

1 OCAK 2024 PAZARTESİ RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak günleri resmi tatil.

1 OCAK’TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak 2024 Pazartesi gününün resmi tatil olması nedeniyle bankalar, okullar, PTT’ler, noterler ve kargolar kapalı olacak.

Hastaneler ise acil bölümlerinde hizmet verecek yine resmi tatil olması nedeniyle nöbetçi eczaneler açık olacaklar. 2 Ocak 2024 Salı gününden itibaren tüm resmi kurumlar normal çalışma saatlerine geri dönecekler.

1 OCAK EFT HAVALE YAPILABİLECEK Mİ?

29 Ocak 2024 Cuma günü mesai bitiminden itibaren 2 Ocak 2024 Salı gününe kadar bankalar kapalı olacağından ödemeler FAST ya da havale ile yapılabilecek.