Kolay 1 Nisan şakaları | Nisan 1 şaka fikirleri ve aile için şaka önerileri: İşte 1 Nisan şaka günü şakaları

1 Nisan Şaka Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte, arkadaşlarımıza, eşlerimize, dostlarımıza, akrabalarımıza ve hatta öğretmenlerimize yönelik her yıl unutulmaz şakalar hazırlıyoruz. Bu özel gün, bazen dozunu aşan esprilerle oldukça farklı bir atmosfere bürünüyor.

1 NİSAN ŞAKALARI 2024

Bilgisayar Ekranı Şakası: Bir arkadaşınızın bilgisayar ekranını çift katlı cam filmiyle kaplayın. Bu, ekranın görüntüsünü garip ve bozuk hale getirir. Arkadaşınız ekranın neden böyle olduğunu anlamak için uğraşırken, siz arkanıza yaslanıp keyifli bir şekilde izleyebilirsiniz.

Sahte Kırık Cam Şakası: Bir arkadaşınızın masa üstüne ya da koltuğunun yanına sahte bir kırık cam parçası yerleştirin. Sonra arkadaşınızun tepkisini izleyin.

Patates Lokum Şakası: Patatesi lokum boyutunda küp küp kesin ardından onu una bulayınca lokum halini alıyor.

Sprey Kutusu : Bir sprey kutusunun içini suyla doldurarak şakayı yapmak istediğiniz kişinin yanına gidin ve hapşırıyormuş gibi yapın.

Öğrenciler İçin : Sınıf defterinin arasına siyah ipliği topak yapıp koymak. öğretmen açınca da örümcek deyip çığlık atmak. öğretmeni korkutmak.

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Kayıp Aranıyor Şakası: Arkadaşların vesikalık fotoğrafının altına “kayıp aranıyor, tehlikelidir, ısırabilir, bulanların aşağıdaki adrese getirmeleri rica olunur” gibi çeşitli ifadelerle broşür bastırdıktan sonra istediğiniz bir veya birkaç mekana asılır.

Soğandan elma şekeri şakası: Evde elma şekeri yaparken elma yerine kuru soğan kullanarak, şakayı uygulamak istediğiniz kişiye elma şekerlerini sunabilirsiniz.

1 NİSAN NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1 Nisan Şaka Günü, her yıl kutlanıyor. Bu tarihte farklı ülkelerde bambaşka bayramlar kutlanıyor.

Yapılan araştırmalarla söz konusu gün, 1564 yılında Fransa kralı tarafından Ocak ayının 1'i yılın başlangıcı kabul edildi fakat bu gelişme pek duymamıştı. Avrupa'da yıl başlangıcı ise 25 Mart olarak kabul görüyordu. Bu gelişmeden haberdar olanlar ise alışkanlıklarından vazgeçmeyip 1 Nisan gününde partiler düzenlediler. İkinci grup ise onları 'nisan Aptalları' olarak niteledi. Bugün herheze sürpriz hediyeler verildi, gerçek olmayan haberler yayıldı. Geçen zamanla yılın başının 1 Ocak olmasına alışıldı ve 1 Nisan da Fransız kültürünün bir parçası haline geldi. Bugün dünyaya şaka günü olarak yayıldı.

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