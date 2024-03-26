1 Nisan memurlara idari izin var mı? 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Seçimlerde görevli memurlar idari izinli sayılacak mı?
Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimlere gidiyor. Milyonlar seçmen oy kullanmak için sandık başına gidecek. Sandık kurullarında görevli olan memurlar ise ertesi günü yani 1 Nisan'ı düşünüyor olacak. Son dakika bilgisine göre 1 Nisan 2024 Pazartesi günü seçimlerde, sandıkta görevli memurlara idari izin kararı çıkarıldı. Peki seçimlerde görevli memurlar idari izinli sayılacak mı?
26.03.2024 - 13:49 |
Milyonlarca memur ve kamu personeli çalışanı 1 Nisan idari izin var mı sorusuna yanıt arıyor. Öğretmenlerin idari izinli sayıldığı 1 Nisan 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için devlet memurları görevlerinin başında olacak.
1 NİSAN İDARİ İZİN VAR MI?
Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan Pazartesi idari izinli sayılacak.