1 Nisan memurlara idari izin var mı? 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? Seçimlerde görevli memurlar idari izinli sayılacak mı?

Milyonlarca memur ve kamu personeli çalışanı 1 Nisan idari izin var mı sorusuna yanıt arıyor. Öğretmenlerin idari izinli sayıldığı 1 Nisan 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için devlet memurları görevlerinin başında olacak.

1 NİSAN İDARİ İZİN VAR MI?

Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan Pazartesi idari izinli sayılacak.