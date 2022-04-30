1 Mayıs mesajları (görsel) Whatsapp, Facebook ve Instagram için en güzel, en anlamlı, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri!

1 Mayıs mesajları ve emek ve dayanışma günü sözleri bir kez daha işçi ve emekçinin gününü kutlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. 1 Mayıs işçi bayramı son iki yıldır koronavirüs gölgesinde sokağa çıkma yasakları çerçevesinde kutlanıyordu. Bu yıl meydanlarda ve alanlarda 1 Mayıs coşkusunu yaşamaya hazırlananlar aynı zamanda günün anlam ve önemini anlatan sözler ve mesajları araştıyor. Emek ve dayanışma günü sözleri Facebook ve Instagram sayfalarını süsleyecek, Whatsapp üzerinden işçi bayramı kutlanacak. İşte Whatsapp, Facebook ve Instagram için en güzel, en anlamlı, resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve emek ve dayanışma günü sözleri…

1 MAYIS MESAJLARI VE İŞÇİ BAYRAMI SÖZLERİ

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele Günü kutlu olsun!

İşçiler ve tüm ezilenler olarak birlik ve dayanışma günümüz kutlu olsun

Yaşasın 1 Mayıs işçinin ve emekçinin birlik beraberlik günü!

Adaletsizliğin haksızlığın olmadığı, emeğin sömürülmediği 1 Mayıslara. Tüm emekçilerin bayramı kutlu olsun!

Emeğin bayramı kutlu olsun!

Madende kömür taşıyanların, fabrikada makinayı çalıştıranların, tarlaya tohumu atanların emekçi bayramı kutlu olsun!

1Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.

Kim olursa olsun, patron olsun, işçi olsun yeter ki çalışanın hakkını korumasını bilen olsun. Bayramınız kutlu olsun.

WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM İÇİN EN GÜZEL, EN ANLAMLI, RESİMLİ 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

1 Mayıs’ta doğacak olan parlak ilkbahar güneşi evine ekmek götürmek için alın terleriyle çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimizin üzerine doğsun. 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun.

Türkiye’deki ve dünyadaki tüm emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma günü olan 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

Demokrasinin işçileri sevindirdiği gün olsun 1 Mayıs mücadeleye devam eden emekçilerin bayramı olsun 1 Mayıs.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.