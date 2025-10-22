Zonguldak'ta su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'ın babasına son mesajı ortaya çıktı
Kaynak : ZONGULDAK (İHA)
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun, 4 yıl önce katil zanlısının bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi. Kaybolduğu gün ise valiz almak için evden ayrıldığı babasına da son mesajının "(Eve) Geliyorum" olduğu ortaya çıktı.
Perşembe beldesine bağlı Kızılbel köyünde yaşayan ve geçen 13 Ekim günü ailesinin kayıp ihbarı ile her yerde aranan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cesedi 19 Ekim günü Koramanlar köyündeki su kuyusunda bulundu. Hayvan otlatmak için geldikleri köyde köylüler tarafından bulunan Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kriminal incelemesi sürüyor. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürerken katil zanlısı olduğu öne sürülen D.B. ise Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı.
Akkuzu'nun Açıköğretim Kurumu aracılığıyla lise eğitimine devam ettiği, geçen 7 Ekim günü de çalıştığı tekstil fabrikasındaki işinden ayrıldığı öğrenildi. Akkuzu'nun 4 yıl önce de katil zanlısı D.B.'nin bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi.
Hasret Akkuzu'nun kaybolduğu gün valiz almak için Perşembe beldesine gideceğini ailesine söyleyerek ayrıldığı son mesajını ise babasına gönderdiği ortaya çıktı. Saat 21.45'i gösterdiğinde babasının aradığı kızı "(Eve) geliyorum" şeklinde mesaj attığı, bir süre sonra babası tekrar arayınca "Şarjım azaldı, eve geliyorum" dediği öğrenildi. Ancak bu görüşmeden sonra Akkuzu'dan bir daha haber alınamadı.Cesedinin kuyuda bulunması üzerine başlatılan soruşturmada kuyunun önündeki ağaca kolluk kuvvetleri tarafından kamera monte edildi.
Bir arkadaşının kuyudan çektiği suyu hayvanlarının içmemesi üzerine içerisinin kontrol edildiğini ve cesede rastlandığını ifade eden 65 yaşındaki Ramazan Akça, "Burada kapağı kırmışlar. Akşam üzeri 17.30-18.00 aralığında arkadaş su çekiyor. Hayvanlar su içmiyor. Bakıyor ceset gibi köpek gibi bir şey. Kimseye bir şey demeden eve gidiyor. Arkadaşın annesi bize telefon etti. Buraya geldik ceset var. Muhtara telefon açtık. Karakolu aradı. Buraya geldiler. İfadelerimizi verdik. Daha önce burası kilitliydi. Kırmışlar" diye konuştu.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı, Akkuzu’yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı'ya ise ulaşılamadı. Yapılan araştırmada Boyacı'nın Aydın’da olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Boyacı'yı da gözaltına aldı.
Cinayet şüphelisi Deniz Boyacı'nın Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Hasret Akkuzu’nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi’nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınıp, tutuklandığı bildirildi. O dönem 17 yaşında olan Deniz Boyacı’nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016 yılında tahliye edildiği belirtildi.
Deniz Boyacı, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. 2001 yılında, 4 kişinin öldürülmesi olayından 3 ay önce, 3 arkadaşıyla Konya’da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı’nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi.
Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aydın’da yakalanan Deniz Boyacı'nın ise sorgusu için Zonguldak’a getirileceği bildirildi.