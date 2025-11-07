Zonguldak'ta muhtar kanlı olaydan sonra isyan etti: Köyümün, fuhuş çetesi diye anılmasından çok rahatsızım

8

BABASI EVLATLIKTAN RED İÇİN DAVA AÇMIŞ



Özcan’ı evlatlıktan reddetmek için dava açtığını söyleyen babası Siyami Özcan, “Kedileri vardı, kedileri için sağlık memuru getirmiştim. ‘Memuru niye getirdin?’ dedi. Arkamdan mutfakta saldırdı bana. Boğuyordu beni. Hanım değnek ile vurdu, öyle kurtardı beni. Çok çektim ben ondan, 1 seneden beri emekli olmuştu. Emekli olduğunu dahi bilmiyordum. Emekli olduktan 1 seneden beri evde, ben bundan illallah çektim. Çok çektirdi bana, şiddetler, küfretmeler. Artık son çare karakola gittim, uzaklaştırma aldım. 2- 2,5 ay. Tekrar almak istedim, yeni darp olayı olmadığı için uzaklaştırmayı reddetti. Evlatlıktan ret için ben avukata verdim, avukatta şu anda. Son aşamaya geldi. Üzerimden reddetmek istiyorum. Hatta bu olaydan sonra yine söyledim, şikayetçiyim dedim. Hanıma bu şekilde iftira atması, bir evlat anasına bu şekilde iftira nasıl atar ya? Böyle bir insan olabilir mi? Bu insan değil yahu. Ben şu anda kendimi suçlu hissediyorum. Böyle bir evladın nasıl babası olursun? Canlarım ciğerlerim gitti. Her zaman gözümün önündeydi şurada Kasım var. Aydın’ın 3 çocuğu yetim kaldı. Bu ne demek yahu? İnsan birisiyle dargın olur, kavga eder; vurmak, öldürmek mi lazım? Ben bunun ağır bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Eğer bu raporuna güvenip de böyle bir şey yaptıysa, çıkarsa ben kanundan şüphelenirim” dedi.