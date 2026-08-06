Zonguldak’ta baba mesleği oğula emanet: İstediği bölümü kazanamadı meslek sahibi olmaya karar verdi

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Üniversite sınavına 2 kez giren ancak kazamayan Barış Çimşir ise “3 yıldır babamın yanında çalışıyorum. 2 sene boyunca bir üniversiteye gideyim diye çalıştım ama olmadı. Baktım babamın yanı daha iyi oluyor, öyle yaptım. Araba bile aldım kendime. Daha iyi oluyor böyle. İnsanın çalışması lazım bence. Herkes okuyacak diye bir şey yok. Babamla çalışmak güzel bir his. Sanki babamın eski haliymiş gibi oluyor, daha güzel oluyor. Hem yük olmak istemiyorum daha fazla hem kendi paramı çıkarmaya çalışıyorum. Aileme yük olmak istemiyorum. Gençlere tavsiyem, olmuyorsa okumak, çalışsınlar” diye konuştu.