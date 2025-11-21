Zeytin alırken bunlara dikkat! Uzmanından çok önemli uyarılar

1

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak, sofralık zeytin alırken çekirdeklerinden etin tam olarak ayrılmasına, çekirdek renginin kahverengi olmasına ve kabuğunun ağızda kolay parçalanmasına dikkat edilmesini tavsiye etti. Sürdürülebilir zeytincilik uzmanı oleolog Dr. Kıvrak, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu yıl 740 bin ton sofralık zeytin rekoltesi tahmin edildiğini belirtti.Üretildiği yer, üretim ve depolama ile işleme aşamalarının, yöntemlerinin zeytinin kalitesinde önemli rol oynadığını dile getiren Kıvrak, bu yüzden satın alırken bazı noktalara dikkat etmenin önemine vurgu yaptı. Sofralık zeytin alırken ürünün ambalajlı ve markalı olmasına özen gösterilmesini, etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri ile besin değerlerinin yazılı olmasının aranmasını öneren Kıvrak, şunları söyledi:"Salamuralı ambalajlanmış siyah zeytinlerin, ambalajları açıldığı zaman zeytinin siyah renginin koyu ve açık kahverengi renk tonlarına dönüştüğü görülebilir. Bu doğal bir durumdur. Ancak zeytin, hava ile temas ettikten kısa süre sonra tekrar eski koyu rengine dönmektedir. Bombaj (ambalajı şişmiş) yapmış ambalajlı ürünler alınmamalıdır. Çünkü bu durum, zeytini bozan mikroorganizmaların geliştiğini göstermesi yanında, zeytinin gerekli tatlanma süresini tamamlamamış olduğunu ve hijyen için gerekli olan ısıl işlemden yoksun ya da ısıl işlemin yetersiz olduğunu gösterir. Isıl işlemden geçirilerek konserve edilmiş teneke veya cam kavanozların etiketlerinde pastörize veya sterilize edildiği belirtilmelidir."