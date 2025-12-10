Yüz yıllık gelenek yeniden canlanıyor: Tunceli Hozatlı Kadınlar, unutulmaya yüz tutan 'Cacım' dokumasıyla aile bütçesine katkı sağlıyor

5

52 yaşındaki kursiyer Neslişah Özcivan ise, "Hocamız Hanife Hanım'ın böyle bir girişimde bulunduğunu duyunca çok sevindik. Evde boş boş oturmaktansa gelip burada cacım öğrenmek daha iyi bir fikirdi. Annelerimizin, ninelerimizin el emeğidir. Onların kaybolan bir geleneğini tekrar yürütmeye başladık. En azından evde oturmuyoruz. Buraya geliyoruz, hem sosyal hayatımız oluyor hem de bir çanta da kilim satınca kendi evimize destek olmuş oluruz. En azından mutfak masrafımızı çıkartırız" şeklinde konuştu.