Yunanistan'dan getirdiler, Bilecik'in 'kırmızı altın'ı oldu! Balkonlardan taştı, 81 ile kapış kapış gidiyor

Köyde kırmızıbiber üretimi yapan Müşerref Aydeniz, "Bu bizim ekmeğimiz, ata tohumumuz 160 senedir. Bizler hasadımızı yaptığımız biberlerimizde güzellerini ayırarak bir dahaki sene için kendimize tohum üretiyoruz. Mart ayında ekeriz, mayıs ve haziran ayında da aşılama yaparız. Eylül ve ekim ayında da topluyoruz. Bu bizim yıllardır geçim kaynağımız, çocuklarımız okuttuk, evlendirdik, torunlarımızın sünneti yaptık, onlar evlendirdik. Artık köyümüzde genç kalmadı, ben 60 yaşındayım en genç biziz. Bizden sonra bu işi yapacak yok ve artık köyümüzde de fazla insan kalmadı" dedi.