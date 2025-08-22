Yunanistan'dan 20 kişi Gümüşhane'nin köyüne tek bir şey için geldi! Muhtar inanamadı, başka örneği yok

4

Bölgenin din temelinde insanların önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade eden Aziz Grigorios Manastırı Keşişi Grigorios Grigoriadis, "Burada yaşamış dedelerimiz için buraya geldik. Burası bizim dini olarak çok önem verdiğimiz bir bölgedir. Atalarımız ayak bastığı ve yaşadığı önemli bir yer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir sevgi ve saygıyla bu topraklarda bulunan mabetlerimizi onardığını gördüm. Duamız şu ki Allah Türk hükümetine yardımcı olsun bu yerlerin restorasyonu için ve ayrıca Hudura Kilisesi'ni de restore etmesi için güç kuvvet versin.