Yunanistan'dan 20 kişi Gümüşhane'nin köyüne tek bir şey için geldi! Muhtar inanamadı, başka örneği yok
Kaynak : İHA
Yunanistan'dan 20 kişilik grup Gümüşhane'nin merkeze bağlı Alemdar köyüne geldi. Ortodoks keşişleri ve beraberindeki grup, köydeki yapıyı görünce hayran kaldı. Muhtar gelen grubu gezdirdiği sırada gerçek ortaya çıktı.
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Alemdar köyünde bulunan tarihi Hutura Kilisesi, Yunanistan'dan gelen Ortodoks keşişleri ve beraberindeki yaklaşık 20 kişilik grup tarafından ziyaret edildi.
14. yüzyılın ilk yarısında Trabzon Prensi Aleksios Komnenos tarafından yaptırılan, 1509'da keşiş Ananias ve 1624'te Georgios Stratilatis tarafından onarılan kilisenin ayrıca Sultan II. Abdülhamid döneminde onarıldığını gösteren yazıtı da bulunuyor.
Köy girişindeki meyilli arazinin düzeltilmesi sonucu oluşturulan kilise, şapel ve çeşitli yapılardan meydana geliyor. Atalarının yaşadığı topraklara gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren grup Ortodoks mezhebinin Karadeniz'de bulunan 3 kutsal kilisesinden biri olarak kabul edilen Hutura Kilisesi'nin yılların etkisiyle harap duruma geldiğini söyleyerek yeniden ayağa kaldırılması için devletten destek talebinde bulundu.
Bölgenin din temelinde insanların önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade eden Aziz Grigorios Manastırı Keşişi Grigorios Grigoriadis, "Burada yaşamış dedelerimiz için buraya geldik. Burası bizim dini olarak çok önem verdiğimiz bir bölgedir. Atalarımız ayak bastığı ve yaşadığı önemli bir yer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir sevgi ve saygıyla bu topraklarda bulunan mabetlerimizi onardığını gördüm. Duamız şu ki Allah Türk hükümetine yardımcı olsun bu yerlerin restorasyonu için ve ayrıca Hudura Kilisesi'ni de restore etmesi için güç kuvvet versin.
Bu bölge bütün insanların buluştuğu bir yer. Irk olarak değil din vasıtası ile burada buluşuyoruz. Bu topraklar Roma İmparatorluğu'nun devamıdır. Ondan sonra Bizans İmparatorluğu'na geçtiler, daha sonra Osmanlı Devleti'nin, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığıyla kendisini var ettiriyor. Burada yaşayan Ortodokslar sadece Yunanlı değildi başka etnik kültüre sahip insanlar da yaşıyordu bu bölgede. Ben 3 kez buraya geldim. Her seferinde de burada yabancı olmadığımı hissediyorum. Ayrıca geçmişte istemeden ayrıldığımız insanları ziyaret ediyorum" dedi.
Tarihi kaynaklarda bölgenin Ortodokslar için önemine dair önemli ifadeler yer aldığını söyleyen Gümüşhane Alemdar Köyü Muhtarı Okan Berker, "Burası köyümüzde Rum'lardan kalan tarihi bir manastır. Tarih kitaplarında 1300'lü yıllardan itibaren kayıt altında. Bu harap haline rağmen manastırımıza ziyaretçiler geliyor.
Onlar da kendileri için kutsal bir toprak olduğunu ifade ediyorlar. Bu haline rağmen düzenli olarak ziyaret ediyorlar ve restore edilmesi için istekleri var. Bu yapının restore edilmesinin memleketimize de katkıları olacağını düşünüyorum. Geçmişte burası bölgesel bir hac bölgesiymiş onlar için" diye konuştu.