Yüksekova'dan yürek ısıtan görüntüler... Ceketini çıkardı, oyuna daldı

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Karşılaşmayı yol kenarından takip eden mahalle sakinleri ve esnaf ise alkışlarla Kaymakam Hülür'e destekte bulundu. Maçın ardından çocuklarla bir süre sohbet ederek taleplerini ve hayallerini dinleyen Hülür, onlara spor ekipmanı sözü verdi.Çocukların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri eşliğinde mahalleden ayrılan Hülür'ün bu davranışı, ilçe sakinleri tarafından takdirle karşılandı.