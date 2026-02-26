GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYüksekova’da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
HaberlerGündem Haberleri Yüksekova’da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Yüksekova’da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

26.02.2026 - 18:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren lapa lapa kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

1Yüksekova’da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

İlçede yaklaşık bir haftadır etkili olan sıcak havanın ardından kar sürprizi yaşandı.

2Yüksekova’da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Yoğun yağışın yanı sıra etkili olan sis, özellikle İpekyolu üzerinde seyir halinde olan sürücülere zor anlar yaşattı.

3Yüksekova’da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Trafik ekipleri, sürücülerin hız limitlerine uymalarını ve takip mesafelerini korumalarını istedi.

4Yüksekova’da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte Hakkari İl Özel İdaresi ve belediye karla mücadele ekipleri de harekete geçti.

5Yüksekova’da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Ekiplerin, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına iş makineleriyle birlikte kritik noktalarda bekletildiği öğrenildi.

6Yüksekova’da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü