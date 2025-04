Yüksek rakımlı Geyik Dağları hayran bırakıyor

"Toroslar için Hollanda'dan geldim"

Hollanda'da yaşayan Mustafa Karapınar ise, "Rahmetli Ferdi Tayfur'un dediği gibi, "Allah rahmet eylesin" onun ismini anmışken, "Of dağlar of!" diyor ya. Gerçekten of Toroslar, of! Bu Toroslar beni yakıp bitiriyor. Gerçekten bu Toroslar için Hollanda'dan geldim. Her sene senelik iznimi, zamanımı buralara ayırıyorum, Toroslar'a ayırıyorum. Rakım aşağı yukarı 2 bin. Buraları çok seviyorum, çok özlüyorum. Buralar için ne bileyim, yapılmayacak iş yoktur yani. Buralara gelmenizi tavsiye ederim, görmenizi tavsiye ederim. Ama gelin, görün hiçbir çiğdeme, hiçbir çiçeğe basmadan fotoğrafımızı çekelim, günümüzü geçirelim. İşte mangalımızı yapalım, soğuk sularından içelim, karlı pekmezlerini yiyelim. Bakın, her taraf kar şu anda. Tam kar yeme zamanı hava güzel, Toroslar güzel" diye konuştu.