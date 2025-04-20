Yüksek rakımlı Geyik Dağları hayran bırakıyor

"Bu güzellikleri herkesin gelip görmesini istiyoruz"

Konya'nın Hadim ilçesinden doğa tutkunu Hasan Sayın, bu dağlara yaz kış, her zaman geldiklerini belirterek, "Her mevsimin ayrı bir güzelliği, ayrı bir tadı var. Biz bu mevsimde genelde araçlar çıkmadan önce geldiğimiz için bu güzellikleri yakalayabiliyoruz. Bunu yakalayamayan arkadaşlarımız oluyor, onlar da bizim deneyimlerimizden faydalanıyor. Şu anda Geyik Dağları silsilesinin, Geyik Dağı eteklerindeyiz. Bu dağların zirveleri 3 bin metre yüksekliktedir. Bu yüzden çıkması biraz zor ama bu dağların meraklısı çoktur da. Bu yollar açıldığı zaman, buraya Antalya'dan, Konya'dan ve daha birçok yerden gelen arkadaşlarımız oluyor. Şöyle baktığımızda, geçmiş yıllara nazaran şu an çiğdem biraz az görünüyor. Burada şuan sarı çiğdem var ve bir de "Yasemine" diye endemik bir çiğdem türü var. Bu bitki Toroslara ve Türkiye'mize özgü, başka yerde olmayan bir tür. Biz bu güzellikleri herkesin gelip görmesini istiyoruz. Fakat bazı arkadaşlarımız var, motosikletle ya da araçlarla gelip buralarda drift atıyorlar. Bu pek hoş olmuyor. Geçmiş yıllarda bunu gördük. Mümkünse bu arkadaşlar ya gelmesinler ya da geldiklerinde araçlarında beklesinler, etrafı güzelce seyretsinler, herkes gibi davransınlar. Biz daha çok doğayı seven insanların, bayanların, çocukların, yaşlıların gelip bu güzelliği yerinde görmesini istiyoruz. Hem karın, hem sarının, hem yeşilin arasından geçsinler. İlerleyen günlerde burada düğün çiçekleri açacak, çayırlar sapsarı olacak, yeşerecek. Ancak bu çiçeklerin de bir 10 günlük ömrü var. 10 gün sonra bunlar da olmayacak. Bu güzellikleri görmeye Antalya ve Alanya tarafından turistik gezi amaçlı turlar düzenleniyor. İnsanlar geliyor ama lütfen gelenler çöplerini alıp gitsinler, burada bırakmasınlar" dedi.