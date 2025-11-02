Yozgat'ta 400 dönümlük çilek projesi bölge ekonomisine can verecek

2

Yetkililer, çilek üretiminin hem iç piyasada hem de ihracatta yüksek talep gören bir ürün olması nedeniyle, Doğankent için uzun vadeli bir gelir kaynağı oluşturacağını belirtiyor. Projenin, sadece ekonomik katkı değil, aynı zamanda kırsal kalkınma ve istihdam politikaları açısından da örnek teşkil etmesi bekleniyor.İlk mahsulün 2026 yılının Nisan ayında alınması planlanıyor. Şu günlerde çevre köylerden gelen kadınlar, tarlada fidelerin köklerini temizleyerek toprakla buluşturuyor.