Yozgat'ta 24 bin metrekarelik dev enerji üssü! 7 milyon TL tasarruf sağlanınca ikinci tesis için düğmeye basıldı

Yalçın, güneş enerjisi santralinin verimli şekilde çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Yaklaşık bir yıl önce 24 bin metrekare alan üzerine kurulu 1,3 megavat gücünde güneş enerjisi santralimizi hayata geçirdik. Yenilenebilir enerji tesislerinde bölgemizde en verimli olan çalışmalardan bir tanesi güneş enerjisi santralleridir. İnşallah kısa sürede de ikinci güneş enerjisi santralimizin kurulumuyla ilgili süreci başlatacağız. Güneş enerjisi santralimiz bir yıllık sürede ortalama 7 milyon lira civarında bütçeye katkı sundu."