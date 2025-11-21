Yozgat neden göç veriyor? Uzmandan dikkat çeken açıklamalar

3

Akkol, iş konusunun en önemli husus olduğunu belirterek, "Yozgat’ta iş imkanlarının özellikle geçmiş dönemde yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Bir diğer etmen eğitim ve sağlık imkanlarıdır. Bu göçe sebebiyet verir. Çekici etmenler, göçmenlerin göç ettiği şehirleri tanımlar. Fazla iş imkanı, eğitim ve sağlık imkanlarının yeterli olması gibi. Yozgat’ın coğrafi konumu burada belirleyici. Kayseri, Ankara, Samsun gibi büyük şehirleri cazibe merkezi haline getirebilir. Bu husus nasıl tersine çevrilebilir? İtici ve çekici faktörlerin yeninden planlanmasıyla bu mümkündür. Şu an sizinle Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak konuşuyorum. Bu eğitim imkanlarının iyileştirildiğini gösterir. Sağlık hizmetlerinde üniversite hastanesi, devlet hastanesi gibi imkanların iyileştirilmesi göçü durduracağı gibi cazibe de oluşturabilir. Önemli bir diğer husus da iş imkanlarıdır. Eğitim ve sanayiye yapılan yatırımların bir kısmının sanayiye yapılması gerekir" dedi.