'Yok yılı'nda Burhaniye'den hem kötü hem de güzel haber: Rekolte düşük, kalite yüksek

Çünkü, her gün tat ve duyusal analiz testlerden geçip kimyasal testlere de bakıyoruz. Kalite tat ve nefaset çok iyi" dedi. Üretici Halil Terzioğlu da, "Burhaniye Şahinler Mahallesinde zeytin ve zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Bu yıl Edremit Körfezi olarak zeytin rekoltesi biraz düşük. Ama, kalitemiz gerçekten dünya standartlarının üzerindedir. Yıl olarak zeytinde kalite bu sene beklediğimizin daha üstünde. Asit oranları gerçekten çok düşük seyrediyor. Zeytinyağının çıkış oranında biraz düşüş var. Ondan muzdaribiz biraz. Kalite konusunda bir eksikliğimiz yok" diye konuştu.