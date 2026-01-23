GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi
HaberlerGündem Haberleri Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

23.01.2026 - 18:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine göre yurtta kar yağışları etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm Yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

1Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı haritaya göre yurt genelinde kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek. Marmara'nın batısı, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyılarında sağanak yağışlar diğer bölgelerde ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışları akşama kadar devam edecek. İstanbul'da ise yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor. Sağanak yağışların yeni haftanın ortasına kadar devam etmesi beklenirken kar yağışlarının ise hafta sonu yurdu terk etmesi bekleniyor.

2Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

AKOM'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; "İstanbul'da görülen soğuk hava ve kar yağışlarının etkisini kaybetmesiyle birlikte, ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir"

3Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.

4Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

5Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

KUVVETLİ YAĞIŞ, KAR VE RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması beklendiğinden dolayı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

23 İLDE ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller ise; Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Siirt ve Osmaniye

8Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

9Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

10Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması beklendiğinden dolayı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

ÇIĞ TEHLİKESİ:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

14Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

15Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

16Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye'da kuvvetli yağış, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli yağış olması bekleniyor.

HATAY °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

17Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunda kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

18Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

19Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

RİZE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

TRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

20Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl ve Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

21Yoğun kar yağışı ve sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji son raporu açıkladı: 23 şehir için 'sarı' alarm verildi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.