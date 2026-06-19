YKS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT | ÖSYM tek tek il ve ilçeleri açıkladı: İmzalı, mühürlü ve barkodlu olacak
ÖSYM'den YKS'ye girecek aday için kritik uyarı yapıldı. YKS sınavında kimlik sorunu yaşayan adaylar ne yapacak? Kimliğini kaybedenler sınava girebilecek mi? Fotoğrafsız kimlik kartı olanlar için özel uygulama var mı? Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren kritik açıklama geldi. İşte ÖSYM'nin tüm adayları ilgilendiren uyarısının detayları...
Buna göre; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, kimlik kartında fotoğraf bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan ya da kimliğinde T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga eksikliği bulunan adaylar için sınav merkezlerinde belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet verecek.
Böylece sınav günü kimlik nedeniyle mağduriyet yaşama riski bulunan adayların işlemleri hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek.
İMZALI, MÜHÜRLÜ VE BARKODLU BELGE DÜZENLENECEK
Nüfus müdürlüklerine başvuran adayların bilgileri yetkililer tarafından kontrol edilecek. Kontrollerin ardından adaylara fotoğraflı, imzalı-mühürlü ve barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgesi verilecek.
Söz konusu belge, YKS'ye girişte geçerli resmi evrak olarak kullanılabilecek.
ÖSYM ayrıca Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen hiçbir belgenin sınava giriş için kabul edilmeyeceğini vurguladı.
SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
Kimlik sorunu yaşayan adayların mağdur olmaması için belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.
Adaylar, sınav öncesinde kimliklerini kontrol ederek olası eksiklikleri tespit etmeli ve sorun yaşamaları halinde ilgili müdürlüklere başvurmalı.
Uzmanlar özellikle sınav sabahı yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle işlemlerin son dakikaya bırakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.
GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ ALMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
Geçici Kimlik Belgesi almak isteyen adayların başvuru sırasında aşağıdaki evrakları yanında bulundurması gerekiyor:
YKS Sınava Giriş Belgesi
Biyometrik fotoğraf
Başvurunun ardından adayın bilgileri doğrulanarak sınava girişte kullanılabilecek resmi belge düzenleniyor.
KİMLİK KONTROLÜNÜ SON GÜNE BIRAKMAYIN
YKS gibi milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyen önemli bir sınavda kimlik eksikliği nedeniyle sınava alınmamak büyük mağduriyet oluşturabiliyor. Bu nedenle adayların sınavdan önce kimlik kartlarındaki fotoğraf, T.C. kimlik numarası ve diğer bilgileri kontrol etmeleri öneriliyor.
HANGİ İL VE İLÇELERDE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK?
Kimliğini kaybeden veya geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar ise sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinden geçici belge alarak sınava katılabilecek.
Açık müdürlükleri görüntülemek için:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2026/YKS/nmudurluk_yks18062026.pdf bağlantısına tıklayın
SIKÇA SORULAN SORULAR
YKS'de kimliğini kaybeden aday sınava girebilir mi?
Evet. Nüfus müdürlüğünden alınacak fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve barkodlu Geçici Kimlik Belgesi ile adaylar sınava girebilir.
Geçici Kimlik Belgesi sınava girişte geçerli mi?
Evet. ÖSYM tarafından kabul edilen resmi belgeler arasında yer alıyor.
Fotoğrafsız kimlik kartı olanlar ne yapmalı?
Fotoğraf bulunmayan kimlik nedeniyle sınava kabul edilmeme ihtimali bulunan adaylar nüfus müdürlüğüne başvurarak Geçici Kimlik Belgesi almalı.
Ehliyet veya farklı bir belgeyle sınava girilebilir mi?
Sınava girişte ÖSYM tarafından kabul edilen belgelerin kullanılması gerekiyor. Geçici Kimlik Belgesi kapsamındaki işlemler yalnızca nüfus müdürlükleri tarafından gerçekleştiriliyor.
Geçici Kimlik Belgesi almak için ne gerekli?
Adayların Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğraf ile başvuru yapması gerekiyor.
YKS için hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
İşte açık olacak müdürlüklerin listesi:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2026/YKS/nmudurluk_yks18062026.pdf