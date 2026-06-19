YKS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT | ÖSYM tek tek il ve ilçeleri açıkladı: İmzalı, mühürlü ve barkodlu olacak

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KİMLİK KONTROLÜNÜ SON GÜNE BIRAKMAYIN



YKS gibi milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyen önemli bir sınavda kimlik eksikliği nedeniyle sınava alınmamak büyük mağduriyet oluşturabiliyor. Bu nedenle adayların sınavdan önce kimlik kartlarındaki fotoğraf, T.C. kimlik numarası ve diğer bilgileri kontrol etmeleri öneriliyor.



HANGİ İL VE İLÇELERDE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK?



Kimliğini kaybeden veya geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar ise sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinden geçici belge alarak sınava katılabilecek.



Açık müdürlükleri görüntülemek için:



https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2026/YKS/nmudurluk_yks18062026.pdf bağlantısına tıklayın