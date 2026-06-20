YKS SAAT KAÇTA BİTİYOR? Yükseköğretim Kurumları Sınavı hangi saatler arasında yapılacak?
YKS saat kaçta bitiyor? TYT, AYT ve YDT oturumları hangi saatler arasında uygulanacak? Üniversite sınavına girecek adaylar sınav binasına en geç kaçta giriş yapabilecek? Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınav saatleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte TYT, AYT ve YDT oturumlarının başlangıç-bitiş saatleri, sınav süreleri ve adayların bilmesi gereken kritik bilgiler.
YKS kaçta bitiyor, TYT ne zaman sona erecek, AYT saat kaçta tamamlanacak, YDT kaçta bitecek? Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı yer alıyor. Üç oturum halinde gerçekleştirilen YKS’de adaylar, sınav saatlerini ve bina giriş kurallarını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavda TYT, AYT ve YDT oturumlarının saatleri belli oldu.
YKS HANGİ SAATLER ARASINDA YAPILACAK?
2026 YKS, üç ayrı oturum halinde uygulanacak.
TYT (Temel Yeterlilik Testi)
Tarih: 20 Haziran Cumartesi
Başlangıç saati: 10.15
Süre: 165 dakika
Bitiş saati: 13.00
Üniversite adaylarının tamamına yakınının katıldığı TYT oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek.
AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
Tarih: 21 Haziran Pazar
Başlangıç saati: 10.15
Süre: 180 dakika
Bitiş saati: 13.15
Lisans programlarını tercih edecek adayların katıldığı AYT oturumu üç saat sürecek ve saat 13.15'te tamamlanacak.
YDT (Yabancı Dil Testi)
Tarih: 21 Haziran Pazar
Başlangıç saati: 15.45
Süre: 120 dakika
Bitiş saati: 17.45
YKS'nin son oturumu olan YDT, öğleden sonra başlayacak ve saat 17.45'te sona erecek.
YKS SAAT KAÇTA BİTİYOR?
YKS maratonu, YDT oturumunun tamamlanmasıyla sona erecek. Buna göre 2026 YKS'nin genel bitiş saati 17.45 olacak.
YKS oturum saatleri tablosu
TYT 10.15 165 dakika 13.00
AYT 10.15 180 dakika 13.15
YDT 15.45 120 dakika 17.45