YKS SAAT KAÇTA BİTİYOR? Yükseköğretim Kurumları Sınavı hangi saatler arasında yapılacak?

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YKS kaçta bitiyor, TYT ne zaman sona erecek, AYT saat kaçta tamamlanacak, YDT kaçta bitecek? Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı yer alıyor. Üç oturum halinde gerçekleştirilen YKS’de adaylar, sınav saatlerini ve bina giriş kurallarını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavda TYT, AYT ve YDT oturumlarının saatleri belli oldu.