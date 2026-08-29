YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2026? Üniversite kayıtları sona erdi: ÖSYM ek tercih kılavuzu bekleniyor
2026 YKS ek tercih tarihleri, üniversitelerin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adayların gözü ÖSYM’den gelecek ek yerleştirme duyurusuna çevrildi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, 2026 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 29 Ağustos itibarıyla son durum...
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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite yerleştirme ve kayıt sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. ÖSYM tarafından 18 Ağustos'ta açıklanan merkezi yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi.
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre üniversitelerde kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026, elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldı.
Kayıt sürecinin sona ermesiyle birlikte boş kalan kontenjanların belirlenmesi ve YKS ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2026?
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.29 Ağustos 2026 itibarıyla ÖSYM'nin YKS duyuruları arasında 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzu veya ek tercih başlangıç tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM'nin 2026 yılı YKS sayfasındaki son merkezi yerleştirme duyurusu 18 Ağustos tarihli yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama olarak yer alıyor.
Ek yerleştirme sürecinin başlayabilmesi için üniversitelerdeki kayıtların ardından boş kalan kontenjanların belirlenmesi gerekiyor. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımlaması bekleniyor.
2026 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Hayır. 2026 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayımlanmadı.
Kılavuz yayımlandığında boş kalan üniversite kontenjanları, programların puan ve özel koşulları ile ek tercihlerin başlangıç ve bitiş tarihleri adayların erişimine açılacak.
Adayların tercih işlemlerinde yalnızca ÖSYM tarafından yayımlanacak güncel kılavuzdaki bilgileri dikkate almaları önem taşıyor.
YKS EK TERCİHLER EYLÜL AYINDA MI YAPILACAK?
ÖSYM tarafından 2026 için henüz resmi tarih verilmediği için kesin bir gün açıklamak mümkün değil.
Geçmiş yılın takvimi ise adaylara süreç hakkında fikir veriyor. 2025 YKS ek tercihleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
Ancak 2025 takviminin 2026 yılı için de geçerli olduğu anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor. 2026 YKS ek tercihleri için ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklama beklenmeli.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Ek yerleştirme süreci başladığında adayların tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak gerçekleştirmesi bekleniyor.
ÖSYM, 2026 YKS'nin ilk tercih döneminde işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında AİS ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden almıştı.
Ek yerleştirme sürecinin ayrıntıları, tercih sayısı, boş kontenjanlar ve adayların hangi programları tercih edebileceğine ilişkin kurallar ise yayımlanacak 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile kesinleşecek.
KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLECEK?
Ek yerleştirmeye ilişkin adaylık ve tercih koşullarının tamamı 2026 ek yerleştirme kılavuzunda açıklanacak.
Bu nedenle adayların geçmiş yıllardaki kurallara göre hareket etmek yerine ÖSYM'nin yayımlayacağı güncel kılavuzu incelemesi gerekiyor. Özellikle merkezi yerleştirmede bir programa yerleşme durumu, programların taban puanları ve boş kontenjanlara ilişkin şartlar tercih yapma hakkını doğrudan etkileyebiliyor.
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversitelerdeki kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kayıt yaptırılmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar belirlenecek.
Buna merkezi yerleştirme sonucunda dolmayan kontenjanların da eklenmesiyle ek yerleştirmede tercih edilebilecek programlar netleşecek. 2026 YKS ek tercih boş kontenjanlarının ÖSYM tarafından ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte duyurulması bekleniyor.
ÖSYM'den tarih ve kılavuza ilişkin resmi açıklama geldiğinde YKS ek tercih takvimi de kesinlik kazanacak.