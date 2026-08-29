YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2026? Üniversite kayıtları sona erdi: ÖSYM ek tercih kılavuzu bekleniyor

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YKS EK TERCİHLER EYLÜL AYINDA MI YAPILACAK?



ÖSYM tarafından 2026 için henüz resmi tarih verilmediği için kesin bir gün açıklamak mümkün değil.



Geçmiş yılın takvimi ise adaylara süreç hakkında fikir veriyor. 2025 YKS ek tercihleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı.



Ancak 2025 takviminin 2026 yılı için de geçerli olduğu anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor. 2026 YKS ek tercihleri için ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklama beklenmeli.