YKS cevap kâğıdı görüntüleme ekranı açıldı! ÖSYM AİS giriş 2026
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınavda yaptığı işaretlemeler de erişime açıldı. ÖSYM AİS üzerinden cevap kâğıdını görüntüleyen adaylar; TYT, AYT ve YDT’de verdikleri cevapları, doğru yanıtları, boş bıraktıkları soruları ve ham puanlarını inceleyebilecek. Peki YKS cevap kâğıdı nasıl görüntülenir, ekran ne zamana kadar açık kalacak?
YKS sonuç belgesini açtınız, puanınıza ve başarı sıranıza baktınız. Peki sınavda hangi soruya ne cevap verdiğinizi hatırlıyor musunuz? Aradan yaklaşık bir ay geçtiği düşünülürse pek kolay değil. Neyse ki artık hafızanızı zorlamanıza gerek yok.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 YKS’ye katılan adayların cevap kâğıtlarını ve optik okuyucu tarafından kaydedilen yanıtlarını erişime açtı.Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınavda kullandıkları cevap kâğıdının görüntüsüne ulaşabilecek. Üstelik yalnızca optik form değil, hangi soruya hangi cevabın verildiği ve sorunun doğru yanıtı da aynı ekranda görülebilecek.
YKS CEVAP KÂĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI AÇILDI
ÖSYM’nin açıklamasına göre 20 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran’da uygulanan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ait cevap kâğıtları erişime açıldı.
YKS cevap kâğıdı görüntüleme işlemleri, 21 Temmuz 2026 saat 14.15 itibarıyla başladı. Ekran 10 gün süreyle adayların erişimine açık tutulacak.
Bu süre içerisinde adaylar cevap kâğıtlarını kontrol ederek sınavda yaptıkları işaretlemeler ile optik okuyucunun kaydettiği cevapları karşılaştırabilecek.
ÖSYM AİS GİRİŞ 2026: YKS CEVAP KÂĞIDI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
YKS cevap kâğıdını görüntülemek isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yapması gerekiyor.
İzlenecek adımlar şöyle:
ÖSYM AİS internet sitesine girin.
C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.
“2026-YKS” sınavını seçin.
“Cevap Kâğıdı Görüntüleme” bölümünü açın.
Görüntülemek istediğiniz TYT, AYT veya YDT oturumunu seçin.
Ekranda adayın sınavda kullandığı cevap kâğıdının görüntüsü, yaptığı işaretlemeler, bu işaretlemelerin optik okuyucu tarafından nasıl okunduğu ve soruların doğru cevapları yer alacak.
HANGİ SORUYA NE CEVAP VERDİĞİNİZ GÖRÜLEBİLECEK
ÖSYM AİS’te yalnızca doğru ve yanlış cevap sayıları gösterilmiyor. Adaylar, ilgili form üzerindeki soru numaralarına tıklayarak soruları tek tek inceleyebiliyor.
Soru numarasına tıklandığında açılan pencerede:
Sorunun kökü
Cevap seçenekleri
Sorunun doğru cevabı
Adayın verdiği cevap görüntülenebilecek.
Sorular, adayın sınav sırasında kullandığı kitapçıktaki soru ve seçenek sıralamasına göre gösteriliyor. Böylece “Ben bu soruya gerçekten bunu mu işaretledim?” sorusunun cevabı da doğrudan alınabiliyor.
YKS DOĞRU, YANLIŞ VE BOŞ SAYILARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adayların TYT, AYT ve YDT testlerindeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları da YKS cevap kâğıdı görüntüleme ekranında bulunuyor.
Aynı sayfada testlere ait ham puanlar da gösteriliyor. Adaylar böylece sonuç belgelerindeki puanların oluşmasına temel teşkil eden cevap sayılarını ayrıntılı biçimde inceleyebilecek.
Ancak cevap kâğıdı görüntüleme ekranı üzerinden herhangi bir işaretlemeyi değiştirmek veya boş bırakılan bir soruya sonradan cevap vermek mümkün değil. Ekran yalnızca adayların sınavdaki cevaplarını kontrol edebilmesi amacıyla açılıyor.
YKS CEVAP KÂĞIDI NE ZAMANA KADAR GÖRÜNTÜLENEBİLECEK?
2026 YKS cevap kâğıtları, 21 Temmuz saat 14.15’ten itibaren 10 gün boyunca görüntülenebilecek.
Adayların işlemlerini son güne bırakmaması ve gerekli görmeleri halinde ekrandaki bilgileri süre dolmadan incelemesi gerekiyor. Görüntüleme süresi tamamlandıktan sonra ilgili ekran ÖSYM AİS üzerinden erişime kapatılacak.
CEVAP KÂĞIDI RESMİ BELGE OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?
ÖSYM, YKS cevap kâğıdı görüntüleme ekranının adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlandığını belirtiyor.
Ekranda görüntülenen sayfa resmi belge niteliği taşımıyor. Sınav sonuçları ve yapılacak değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınıyor.
Kısacası ekran, adayın cevaplarını ayrıntılı olarak incelemesini sağlıyor ancak sonuç belgesinin yerine geçmiyor.
YKS CEVAP KÂĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
2026 YKS cevap kâğıdını incelemek isteyen adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden ÖSYM AİS’e giriş yapabilir: YKS cevap kâğıdı görüntüleme – ÖSYM AİS giriş Adayların sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.