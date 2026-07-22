YKS cevap kâğıdı görüntüleme ekranı açıldı! ÖSYM AİS giriş 2026

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YKS sonuç belgesini açtınız, puanınıza ve başarı sıranıza baktınız. Peki sınavda hangi soruya ne cevap verdiğinizi hatırlıyor musunuz? Aradan yaklaşık bir ay geçtiği düşünülürse pek kolay değil. Neyse ki artık hafızanızı zorlamanıza gerek yok.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 YKS’ye katılan adayların cevap kâğıtlarını ve optik okuyucu tarafından kaydedilen yanıtlarını erişime açtı.Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınavda kullandıkları cevap kâğıdının görüntüsüne ulaşabilecek. Üstelik yalnızca optik form değil, hangi soruya hangi cevabın verildiği ve sorunun doğru yanıtı da aynı ekranda görülebilecek.