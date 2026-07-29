Yıllardır oturduğu evden oğlu tarafından çıkarılmak istenen kadın: 'Ben nereye gideyim?'

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İcra yoluyla evinden çıkarılmak istendiğini söyleyen Albayrak, yaşadığı evden ayrılmak istemediğini belirtti. Oğlunun kendisinden kira ve tazminat talep ettiğini de öne süren Albayrak, "Oğlum beni icra ile şimdi bu evden atıyor. Ben de çıkmak istemiyorum. Çıkmayacağım da. İcra ile atmak istiyor.



Benden ev kirası istiyor, tazminat istiyor. Beni hükümet görüyor. Paramı devlet veriyor, odunumu, kömürümü devlet veriyor. Bana yardım edin, el uzatın. Ben de sizin bir ananızım. Nereye gideyim bu yaşta? Sesimi duyurun. Ben de sizin bir ananızım. İcra memuru kapıma geldi, bana 10 gün süre verdi.



'10 gün içinde evi boşaltmazsan jandarmayla, çilingirle gelip seni bu evden atarız' dedi. Ben de 'gitmiyorum, bu ev benim, evimden asla çıkmıyorum' dedim. Kim gelirse gelsin, ölümüm var, dönmek yok. İnmiyorum evimden" diye konuştu.



İstanbul’da yaşayan kızları Dilber Yılmaz ve Zeynep Cesur da köye gelerek annelerine destek oldu. Erkek kardeşlerine tepki gösteren Yılmaz ve Cesur, evde kendilerinin de hakkı olduğunu, annelerinin sokağa atılmasına müsaade etmeyeceklerini ve karşı dava açacaklarını belirtti.



Merdane A.’nın oğlu A.A. ise konuya ilişkin açıklama yapmayacağını söyledi.