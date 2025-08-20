Yıllar sonra Hakkari kültür sanatla buluşuyor

4

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şenliğin bölge için taşıdığı öneme vurgu yaparak şöyle konuştu:" Terörsüz Türkiye sürecine kültür-sanat üzerinden destek sunmak adına Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 5 şehrimizde şenlik düzenleme kararı aldık .Şimdi terörün izlerini kardeşliğimizle ayaklar altına alarak silmenin ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu’da yeni bir dönemi başlatmanın vakti. Bu toprakların kadim mirasını; müzikten el sanatlarına, mutfaktan doğal zenginliklere kadar her yönüyle gün yüzüne çıkaracağız. Beş şehrimizde düzenleyeceğimiz ‘Bir Anadolu Şenliği’ ile kültürel ve sanatsal etkinliklerin çıtasını en üst seviyeye taşıyacağız."