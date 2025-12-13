Yılbaşı yaklaşırken satışları patladı! Yok satıyor

3

Kokina çiçeğinin halk arasında mutluluk getirdiğine inanıldığını ifade eden Erel, "Kokina çiçeklerinin canlı ve yapay modelleri var. Ancak vatandaşlar genellikle canlı olanını tercih ediyor. Kokina çiçeğinin, 2025 yılının son aralık ayına kadar ve hatta 2026 yılının son ayına kadar solmadan kaldığına inanılıyor" dedi.