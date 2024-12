Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi bu yıl tezgahta kaldı

'SİPARİŞ ÜSTÜNE ÇALIŞIYORUZ; HİNDİ BUT İSTİYORLAR'

Bakırköy'de kasap dükkanı bulunan Kamil Özer ise bu yıl sipariş üzerine hindi getirdiklerini söyledi. Özer, "Hindi satışı şu anda yok gibi. Niye yok? Sipariş üstüne çalışıyoruz; getiremiyoruz. Fazla bulundurup da 'Elimizde olsun satarız' diyemiyoruz. Eskiden öyle değildi. Mesela, önceden yılbaşına yakın 25-30 tane hindi gelirdi. Doldurulurdu, asarlardı, her taraf doldurulurdu hindilerle. Yani müşteriler, insanlar alabiliyordu; ama şu anda öyle birşey yapamıyoruz. Ancak sipariş üstüne alabiliyoruz. Bir müşteri diyor ki, o da zaten yarım olarak istiyorlar. En fazla isteyen yarım kilo olarak veya 3 kiloluk daha küçük istiyorlar. Onlar da zaten olmuyor 5-6 kiloluk hindiyle oluyor. 5-6 kilogram olduğu zaman da kimse alamıyor; alma ihtimali yok; çünkü bir kere yiyorlar. Bir günlük yiyorlar ve ertesi güne kaldığı zaman yenmiyor veya en fazla but olarak istiyorlar, hindi but olarak istiyorlar. Onları kullanıyoruz. Hindi but olarak getiriyoruz. Hindi but olarak satıyoruz insanlara. Geçen sene biraz daha iyiydi, bundan daha iyiydi. Önceki sene daha iyiydi. Bir önceki sene daha iyiydi.O zamanlar dediğim gibi 15-20 tane 30 tane hindi geliyordu. Alabiliyorduk, satabiliyorduk. Almak sıkıntı değil satmak önemli olan. Satmadıktan sonra almanın bir anlamı yok. Zaten normalde satış yok hindilerde, sadece yılbaşı için alıyoruz" şeklinde konuştu.(DHA)