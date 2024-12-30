Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi bu yıl tezgahta kaldı
İstanbul'da yılbaşına sayılı günler kala yeni yıl sofralarını süsleyen hindiler satışa çıktı. Satışların düşük olduğunu söyleyen Mehmet Yalçın, "Geçen sene bin tane hindi satmıştık. Bu sene 300 tane getirdik, 100 tanesi elimizde kaldı" dedi. Satıcı Zeynel Abidin Kaçan ise "Geçen sene 4 bin tane hindi getirmiştim. Bu sene 400 tane getirdim. Malımı bitirmeye çalışıyorum" dedi. Geçtiğimiz yıl fiyatları ortalama bin 800 liradan başlayan hindiler, ağırlığına ve erkek ya da dişi olmasına göre 2 bin 200 lirayla 2 bin 600 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor.
• 30 Aralık 2024 - 11:30 • Son Güncelleme:
• 30 Aralık 2024 - 11:30 • Son Güncelleme: