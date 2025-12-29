Yılbaşı öncesi talep patladı! Kilosu 500 liradan satılıyor: Kapış kapış gidiyor

5

Hindi alırken, kanadın altına bakılması gerektiğini de söyleyen Çetin, "Hindiyi alıp kanadını kaldırıp baktığınızda, altı sarı ve yağlı ise bu hindi rahatlıkla kesilip tüketilebilir, güzel bir hindi demektir. Hindi bakmak zor, her işin zorluğu olduğu gibi. Kanatlı hayvan ne olursa olsun zordur ve uğraş gerektiren bir iş. Hindide erkek kiloludur ama dişinin eti daha güzeldir. Dişi biraz daha sinirsiz bir hayvan olduğu için daha güzeldir. Bu nedenle dişi genelde daha çok tüketiliyor” ifadelerini kullandı.