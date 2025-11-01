Yeşilçam'ın usta ismi Engin Çağlar'dan acı haber! Trafik kazasında hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Engin Çağlar, Şişli'de yolun karşısına geçmek isterken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Şişli'de dün yolun karşısına geçmeye çalışan Yeşilçam'ın usta ismi Engin Çağlar'a motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta sanatçının vefatıyla birlikte, hem meslektaşları hem de hayranları yasa boğuldu.
'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Çağlar'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı'nın sosyal medyadaki paylaşımında "Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın ve Yeşilçam’ın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Usta oyuncu yarın Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Engin Çağlar kimdir
Asıl adı Ali Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1968 yılında Ses Dergisi’nin "Sinema Artisti" yarışmasında ikinci olarak sinema kariyerine adım attı. Fatma Girik’le başrolü paylaştığı Öksüz filmiyle Yeşilçam’a merhaba diyen oyuncu, ardından Bana Derler Fosforlu, Hüzünlü Aşk ve Kınalı Yapıncak gibi unutulmaz yapımlarda Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit gibi dönemin yıldızlarıyla kamera karşısına geçti.Ünlü oyuncu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi Yeşilçam’ın efsane isimleriyle sayısız filmde başrolü paylaştı. "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim", "Yalnız Adam" gibi unutulmaz yapımlarla adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.