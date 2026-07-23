Yeşil vatan için alevlere atıldılar: Orman işçileri görev yerlerini terk etmedi

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Yangının ilk anından itibaren ateş hattına giren orman işçileri, sabaha kadar yüksek sıcaklık, yoğun duman ve zaman zaman yön değiştiren alevlere rağmen görev yerlerini terk etmedi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte onlarca helikopter ve yangın söndürme uçağının havadan müdahaleye başlaması, saatlerdir kesintisiz çalışan ekiplere kısa süreli de olsa nefes aldırdı.