Yerel Projelere Hibe Programı! Japonya Büyükelçiliği’nden Ahlat’ta kadın istihdamına destek

Tarihin ve kültürün harmanlandığı bu topraklarda bıraktığınız bu iz, dostluğumuzun unutulmaz bir nişanesi olacaktır. Desteklerinizden dolayı Japonya Hükümeti’ne ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu eğitim atölyesinin ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor; Kubbet’ül-İslam Ahlat’ımıza ve ilimize tekrar hoş geldiniz diyerek sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.