Yenidoğan çetesinde 1 numaralı sanık Fırat Sarı: Borcum var, her şeyi anlatmak istiyorum

Bebek kötüyse hemen müdahale ettik. Bazen ben kendim gittim müdahale ettim. Usulsüz sevk dedikleri de bu . Bu işletmeyi ben keşfetmedim bunlar vardı. Bir hastane işletmesinden ayrılınca beni aradı. Ben bu yapıyı gördüm. Ve bu işe el attım. Nöbetçi doktorları oluyordu ama bana güveniyorlardı. Gelip sen de bir baksan diyorlardı. İşletme olarak yaklaşmadık." dedi.