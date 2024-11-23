Yenidoğan çetesinde 1 numaralı sanık Fırat Sarı: Borcum var, her şeyi anlatmak istiyorum
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında örgüt lideri tutuklu sanık doktor Fırat Sarı savunma yapıyor. Fırat Sarı ifadesinde, "Yakınlarım bana savunmamı ertelememi önerdiler, ben katılmadım. Savunmamı yapacağım. Savcı tehdidinden sonra kamuoyunda infial oluştu" dedi. İşte sanık Sarı'nın ifadesinin detayları...
• 23 Kasım 2024 - 11:49 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2024 - 11:49 • Son Güncelleme: