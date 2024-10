Yenidoğan çetesi hayatlarını altüst etti! Kan donduran diyaloglar ortaya çıktı, bebeklerin ölüsünü bile satmışlar

'AİLE MERKEZLİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ ŞART'

Anne karnında gelişimini tamamlamadan önce doğan bütün bebeklerin sağlıklı bir geleceğe kavuşmaları için çalışmalar yapan El Bebek Gül Bebek Derneği'nin Başkanı Psikolog İlknur Okay, büyük bir güvenlik açığı olduğunu ve özel hastanelerin yeterince denetlenmediğini düşündüğünü söyledi. Psikolog Okay, “SGK 8 bin lira ödüyormuş. Bu para nereye gidiyor, hangi tedavi uygulanıyor, denetleniyor mu? Erişkin hasta olsa, ‘Bana bu ilacı verdiler, kendimi kötü hissediyorum’ der. Bebek diyemez. Bu kısımda büyük bir açık var. Tabii ki biz doktorlarımıza, hemşirelerimize güveniyoruz. Güvenmemiz lazım. Size bebeğinizle ilgili birtakım bilgiler veriliyor ve siz de aile olarak buna güvenmek durumundasınız. Şu anda çeşitli nedenlerle bebeği hastanede olan bir sürü aile var. Türkiye'de yılda yaklaşık 120 bin bebek erken doğuyor. Sadece prematüre bebekler değil, vaktinde doğmuş ama küveze alınması gereken bebekler de olabilir. Bu ailelerin bebeklerini gönül rahatlığıyla buralara teslim edebilmeleri lazım. O yüzden de Sağlık Bakanlığı nezdinde ve hastanelerde çok iyi bir denetleme mekanizması gerekiyor” dedi.Şu an da birçok ailenin bebeğini yoğun bakımdan almak istediğinin altını çizen Okay, “Artık ziyaret saati kavramının kaldırılmasına, ailelerin istedikleri zaman üniteye girip çıkmalarına ve bebeklerini görerek rahatlamalarına izin verilmesi lazım. Çünkü bu bebeklerin düzelmesi biraz daha uzun zaman alıyor. Ancak ailelerin de burada gönlünün rahatlaması, o bebeklerin de gereken tedaviyi layıkıyla alması gerekiyor. Bunu yapanların gerçekten çok ciddi cezalara çarptırılması, hatta bu ailelere de psikolojik destek verilmesi gerek. Erken doğum yapan annenin normal zamanda doğum yapan anneye göre anksiyete ve depresyon riski 2,5 buçuk kat artıyor. Daha kamusal düzeydeki hastanelerde, üniversite hastanelerinde küvezlerin artırılması lazım. Yani özel hastanelerden kamuya daha fazla bu bebeklerin yatırılması, buradaki imkanların artırılması gerekiyor” diyerek sözlerini şöyle noktaladı:"Özel hastaneler için Yenidoğan Yoğun Bakım Yönetmeliği var. Bu yönetmeliklerin sadece fiziki şartlarla ilgili olan kısmının değil, gerçekten ‘Bu bebeklerin bakım standartlarına uyuluyor mu’ kısmının da ele alınması gerekiyor. O yüzden 'aile merkezli yenidoğan yoğun bakım üniteleri' olması gerekiyor diye diretiyoruz. Dünyadaki bütün çalışmalar hem ailelerin psikolojik olarak daha iyi hissettiğini hem de bebeklerin büyümesi ve sağlığının olumlu etkilenmesi için bu görüşmeleri gerekli kılıyor. Bir bebek annesinin yanında olduğunda zarar verilmesi de o kadar kolay değil."