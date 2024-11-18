Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Bebek katillerinden ilk itiraf geldi

“Hasta 5 gün entübe kaldıysa 10 gün kaldığını yazıyorduk. SGK’dan daha fazla para almak için SGK’nın karşıladığı ve yenidoğan bebeklere verilmesi gereken bir ilacı sattıklarını kabul eden Taşçı, “Düşük haftalık bebeklerin kullanması gereken bir ilacı SGK karşılıyor. İhtiyacı olan hastaya vermemek gibi bir durum zaten olmadı. Onların fazlası ima ediliyordu. SGK bu ilaç için 8 bin 900 gibi para veriyor. Toplu alındığında indirim yapılıyor. Sağdan soldan bu ilaçların satıldığını duyduk. Fırat Sarı ile onu konuştuk. Sonrasında ilaçlar çöpe gitmesin diye Hasan Basri Gök hastanelerden bu ilaçları toplayıp bana getiriyordu. Ben de satışını yapıyordum. Komisyonumuzu alıyorduk. 3 kere bu satışı yaptık. 600 liraya satıyorduk." Benim SGK’yı dolandırmak gibi bir amacım yoktu” diyen Taşçı, “Sattığımız ilaçların çoğu arttırma yöntemi ile arttırıyorduk. Sonrasında ortaya çıkınca Fırat Sarı durdurdu” dedi.Sigortası olmayan kalp hastası bir bebekle ilgili yaptığı telefon konuşması sorulan Hakan Doğukan Taşçı, “Ailenin parası yoktu. Kalp doktoru ameliyat olmazsa ölecek dedi. durumu aileye bildirdim. Aile, ‘yapacak bir şey yok paramız yok ameliyat yaptıramayız’ dedi. şansa çocuk 45 gün yaşadı. Hastane yönetimi de bana, ‘Bu çocuk çok masraflı zaten ailesinin parası yok neden yaşatmaya çalışıyorsun’ dediler. Ben de ilaç vermeye devam edeceğimi söyledim. Çocuk öldükten sonra da babaannesi beni aradı çocuğun cenazesinin verilmediğini söyledi. Yönetime sorduğumda para vermedikleri için cenazeyi vermediklerini öğrendim. Şok oldum ilk kez böyle bir şey duydum. Yönetimle konuştum. Bebeğin cenazesinin ailesine verilmesini sağladım” dedi.