Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Bebek katillerinden ilk itiraf geldi
Yenidoğan Çetesi davası başladı. Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan çete üyeleri ilk kez hakim karşısına çıktı. Dava duruşma salonunda yaşanan gerginlik nedeniyle gecikmeli başladı. Mahkeme heyeti davada ilk olarak sanıkların kimlik tespitlerini yaptı. İddianamede elebaşı olarak tanımlanan Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu söyledi. Kimlik tespiti yaklaşık 2,5 saat sürdü. Duruşma 45 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Yenidoğan çetesinden ilk itiraflar gelmeye başladı.
• 18 Kasım 2024 - 18:40 • Son Güncelleme:
• 18 Kasım 2024 - 18:40 • Son Güncelleme: