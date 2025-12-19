Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango’nun 800 milyon TL’lik rekor ikramiyesine yoğun ilgi

3

Gezici bayi Osman Bal, “1976 yılından beri Milli Piyango satıcılığı yapıyorum. Bu yıl insanların hayallerini süsleyen rekor bir ikramiye var. Son günlerde satışlarımız artmaya başladı. Önümüzdeki günlerde daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Biletler insanların umudu. İkramiyenin yüksek olması vatandaşları almaya daha çok teşvik ediyor. Satışlardan memnunuz. Büyük ikramiyenin dağıtım garantili olması da bizim için çok güzel” diye konuştu.



Gezici bayi Mustafa Kaya, “Rekor ikramiyenin dağıtım garantili olması, satışlara olan talebi artırıyor. Bilet alan müşterilerimiz sık sık hayallerini anlatıyor, ‘Şunu alacağız, bunu yapacağız’ diye vaatlerde bulunuyorlar. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluk daha fazla oluyor. Müşterilerim beni tanıyor. Büyük ikramiye çıkarsa bana neler alacaklarını söylüyorlar. Bu vaatler de bizi mutlu ediyor. Hedefim yılbaşı büyük ikramiyesini vermek. Daha önce kazı kazandan çok ikramiye verdik. Bu yıl ise tüm bayiler gibi ben de yılbaşı büyük ikramiyesinin benden çıkmasını çok istiyorum” ifadelerini kullandı.



Gezici bayi Gülcan Kaya, “Yılbaşı biletlerinde çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL, tam bilet ise 800 TL. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL. Gerçekten çok güzel bir rakam. Talep çok iyi, satışlar da oldukça güzel. Memnunuz. Büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa, örneğin üç çeyrek bilet satılmışsa, 800 milyon TL üçe bölünerek dağıtılacak” dedi.