YENİ ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE SINAV TARİHLERİ | İşte tarihi değişen sınavlar: ÖSYM son dakika gelişmeleri
ÖSYM sınav tarihleri değişti mi, hangi sınavlar ertelendi, yeni tarihler ne zaman? 2026 ÖSYM sınav takvimi güncellendi mi, YKS, ALES, YÖKDİL ve AGS sınavları hangi tarihlere alındı? Son dakika ÖSYM açıklamasına göre değişen sınavlar ve tüm detaylar adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte resmi duyuruya göre güncellenen sınav tarihleri ve merak edilenler…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Haziran 2026 tarihinde yaptığı resmi duyuru ile sınav takviminde önemli değişikliklere gitti. “ÖSYM sınav tarihleri değişti mi?”, “Hangi sınavlar ertelendi?”, “ALES ve YÖKDİL ne zaman?” soruları gündemdeki yerini korurken, yapılan güncellemenin nedeni de açıklandı.
Resmi açıklamaya göre, Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri nedeniyle bazı sınavların tarihleri ileri alındı.
İŞTE TARİHİ DEĞİŞEN SINAVLAR (2026 ÖSYM YENİ TAKNİM)
ÖSYM’nin yayımladığı güncel takvime göre bazı önemli sınavların yeni tarihleri şu şekilde:
MEB-AGS, AGS ve ÖABT
Eski tarih: 12 Temmuz 2026
Yeni tarih: 26 Temmuz 2026
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), Akademi
Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları yaklaşık iki hafta ertelendi.
ALES/2 (AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI)
Eski tarih: 26 Temmuz 2026
Yeni tarih: 2 Ağustos 2026
ALES’in ikinci oturumu da güncellenerek ağustos ayına kaydırıldı.
YÖKDİL/2 (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI)
Eski tarih: 2 Ağustos 2026
Yeni tarih: 9 Ağustos 2026
Yabancı dil puanı almak isteyen adayları ilgilendiren YÖKDİL sınavı da bir hafta ertelendi.
BAŞVURU YAPAN ADAYLAR İÇİN YENİ HAK: TERCİH GÜNCELLEMESİ
ÖSYM açıklamasında dikkat çeken bir diğer önemli detay ise adaylara tanınan ek hak oldu.
8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında başvuru yapan adaylar
3-5 Haziran 2026 tarihleri arasında sınav merkezi tercihlerini yeniden güncelleyebilecek
Bu uygulama özellikle şehir değişikliği planlayan veya ulaşım koşulları değişen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.
SINAV TARİHLERİ NEDEN DEĞİŞTİ?
ÖSYM’nin resmi açıklamasına göre değişikliğin temel nedeni:
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da uygulanacak güvenlik önlemleri
Yoğunluk ve lojistik düzenlemeler
Sınav organizasyonunun sağlıklı yürütülmesi
Bu tür değişiklikler, sınavların güvenli ve sorunsuz yapılabilmesi için planlanıyor.
ADAYLAR ŞİMDİ NE YAPMALI?
Güncellenen ÖSYM takvimine göre adayların:
Sınav tarihlerini yeniden not etmesi
Çalışma planlarını yeni tarihlere göre düzenlemesi
Tercih güncelleme hakkını değerlendirmesi
Resmi duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor. Özellikle ALES, YÖKDİL ve öğretmenlik sınavlarına hazırlanan adaylar için bu değişiklikler kritik önem taşıyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
ÖSYM hangi sınavların tarihini değiştirdi?
MEB-AGS, AGS, ÖABT, ALES/2 ve YÖKDİL/2 sınavlarının tarihleri güncellendi.
Sınav tarihleri neden ertelendi?
Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi nedeniyle alınan tedbirler sebebiyle değişiklik yapıldı.
ALES/2 yeni tarihi ne zaman?
ALES/2 sınavı 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.
YÖKDİL/2 ne zamana alındı?
YÖKDİL/2 sınavı 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav merkezi değiştirilebilir mi?
Evet, başvuru yapan adaylar 3-5 Haziran 2026 tarihleri arasında tercihlerini güncelleyebilir.