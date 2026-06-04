YENİ ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE SINAV TARİHLERİ | İşte tarihi değişen sınavlar: ÖSYM son dakika gelişmeleri

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Haziran 2026 tarihinde yaptığı resmi duyuru ile sınav takviminde önemli değişikliklere gitti. “ÖSYM sınav tarihleri değişti mi?”, “Hangi sınavlar ertelendi?”, “ALES ve YÖKDİL ne zaman?” soruları gündemdeki yerini korurken, yapılan güncellemenin nedeni de açıklandı.



Resmi açıklamaya göre, Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri nedeniyle bazı sınavların tarihleri ileri alındı.