Yazın en renkli vedası Sakarya’dan: Şehir dışından bile akın ettiler!

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Biraz sonra da sinema izlemek için geçeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyoruz, böyle yatırımlar yapılmasını istiyoruz. Çocuklar mutlu büyür, mutlu yaşar" derken, Gebze'den bu etkinlik için ailesi ile geldiğini belirten 8 yaşındaki Ertuğrul Emir ise, "Çok eğleniyorum. Teknoloji bölümüne gittik, robot bize resim yaptı. Çok güzel oldu. Yemekler yedik, dergi aldık" diye konuştu.