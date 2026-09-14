Yazın en renkli vedası Sakarya’dan: Şehir dışından bile akın ettiler!
Sakarya'da, yaz sezonu boyunca 200'den fazla mahallede 20 binden fazla çocuğa ulaşan etkinliklerin finalini Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen "Yaza Veda Çocuk Şenliği" ile gerçekleştirildi.
kaynak olarak ekleyin
Yaz boyunca 20 binden fazla çocuğa ulaşan etkinliklerin son durağı Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen Yaza Veda Çocuk Şenliği'nde çocuklar için bilim, müzik, spor ve sahne gösterileri yer aldı. Etkinlik programı kapsamında "Bubble Show" ve "Bilim Show" gösterilerinin yanı sıra Kent Orkestrası konseri düzenlendi. Şenlik alanında şişme oyun grupları, etkinlik çadırları ve spor alanları kurulurken, açık havada animasyon film gösterimi yapılan ve çeşitli ikramların sunulduğu şenlikte çekilişle hediyeler de dağıtıldı. Vatandaşlar, şenliğe Sakarya'nın çeşitli ilçelerinden ve il dışından katılım gösterdi.
"Çocuklar mutlu büyür, mutlu yaşar"
Şenliğe katılan Kenan Kuroğlu, "Biz genelde belediyenin sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz. Yazın başlangıcından sonuna kadar böyle etkinlikler yaptığını biliyorduk. Çok sağ olsun belediye başkanımız, muhtarlarımız böyle ilanları sosyal medyada yayınlayarak insanlara bildiriyorlar. Ben de izinliydim, eşim çalışıyor. Oğlumla birlikte buraya geldik bugün. Enerjisini atmasını gerekiyordu. İlk önce sosyal gelişim merkezine gidip dergi alıp çeşitli etkinliklere katıldık. Sonra yan tarafta bulunan zıplama alanına gittik.
Biraz sonra da sinema izlemek için geçeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyoruz, böyle yatırımlar yapılmasını istiyoruz. Çocuklar mutlu büyür, mutlu yaşar" derken, Gebze'den bu etkinlik için ailesi ile geldiğini belirten 8 yaşındaki Ertuğrul Emir ise, "Çok eğleniyorum. Teknoloji bölümüne gittik, robot bize resim yaptı. Çok güzel oldu. Yemekler yedik, dergi aldık" diye konuştu.