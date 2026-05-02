GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak
HaberlerGündem Haberleri Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

02.05.2026 - 22:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Balıkesir, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

1Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, Kıyı Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

RÜZGAR:

Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Balıkesir, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

6Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

8Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde kuvvetli, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İZMİR 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Antalya il merkezi dışında) kuvvetli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli, yarın (Pazar) doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

10Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

12Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

13Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde toz taşımı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

VAN 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

14Yaza hazırlanırken kış geri geldi! Meteoroloji son raporu açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek 41 ilde kar ve sağanak etkili olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı