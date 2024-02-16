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GündemYaz tatili kısalacak mı 2024, yaz tatili kaç gün olacak 2024? MEB okullar 200 gün mü olacak 2024?
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Yaz tatili kısalacak mı 2024, yaz tatili kaç gün olacak 2024? MEB okullar 200 gün mü olacak 2024?

Yaz tatili kısalacak mı, kaç gün olacak sorusu son günlerde cevabı en çok merak edilen konu başlıklarından biri oldu. Okullarda uygulanan ara tatil uygulaması dışında sıra yaz tatili süresiyle ilgili de değişiklik yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre okullarda alınan eğitim süresi artacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda uygulanan 180 günlük eğitim süresini artırmaya yönelik açıklamalar gündem oldu. Söz konusu uygulamanın 2024-2025 yılına yansıtılması planlanıyor. Peki, Yaz tatili kısalıyor mu, ne kadar olacak? Okullar 200 gün mü olacak?

• 16 Şubat 2024 - 13:55 • Son Güncelleme:
• 16 Şubat 2024 - 13:55 • Son Güncelleme:
1Yaz tatili kısalacak mı 2024, yaz tatili kaç gün olacak 2024 MEB okullar 200 gün mü olacak 2024

Yaz tatili kısalacak mı, okullar 200 gün mü olacak, kaç gün sürecek? Öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili süresi ile ilgili yeni bir karara imza atıyor. Yaz tatili ve 15 tatil harici ilk sınavlardan sonra okullarda 1’er hafta ara tatil uygulaması uzun süredir uygulanıyor. Öğrenciler, bir yıl içerisinde toplamda 180 iş günü eğitim alıyorlardı, şimdi bu eğitim süresinin uzaması gündemde. Peki, Yaz tatili kaç gün olacak?

2YAZ TATİLİ KISALIYOR MU, OKULLAR KAÇ GÜN OLACAK

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU, OKULLAR KAÇ GÜN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan yeni karara göre okullarda yaz tatili süresi kısalıyor. Sabah’ta yer alan habere göre; okullarda 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor.

3Yaz tatili kısalacak mı 2024, yaz tatili kaç gün olacak 2024 MEB okullar 200 gün mü olacak 2024

Bir yıl içerisinde öğrenciler toplamda 180 okul günü eğitim görüyor. Bu süre, kar tatili, bayramlar ve resmi tatiller sebebiyle farklılık gösterebiliyor. Öğrenciler, 180 günün 180’ininde de tam verim eğitim alamadıkları için bu sürenin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Birçok dünya ülkesinde de bir yıl içerisinde ortalama 200 gün eğitim süresi uygulanıyor. 13 haftalık yaz tatilinin daha kısa sürelere düşürülebileceği öngörülüyor.

4Yaz tatili kısalacak mı 2024, yaz tatili kaç gün olacak 2024 MEB okullar 200 gün mü olacak 2024

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor.

5ARA TATİL KALKTI MI

ARA TATİL KALKTI MI?

MEB eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığına girdi. Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek.

6FİNLANDİYA’DA OKULLAR KAÇ GÜN

FİNLANDİYA’DA OKULLAR KAÇ GÜN?

Finlandiya, Hong Kong, Almanya, Yeni Zelanda'da bir öğrenci yılda 190 gün okula gidiyor. Singapur'da 193 gün, Kanada ve Şanghay'da 194 gün, Hollanda'da 200 gün, Japonya'da 210 gün, Güney Kore'de ise 220 gün okula gidiliyor.

7Yaz tatili kısalacak mı 2024, yaz tatili kaç gün olacak 2024 MEB okullar 200 gün mü olacak 2024

Yeni Zelanda 5-6 hafta, Güney Kore, Japonya, Hollanda, Singapur, Hong Kong 6 hafta, Almanya 6-6.5 hafta, Tayvan, Şanghay 9 hafta, Finlandiya ve Amerika 10-11 hafta, Estonya ise 11.5 haftalık yaz tatili süresine sahip. İsveç'te öğrenciler 10 hafta, İngiltere'de ise 6 hafta yaz tatili yapıyor.