Yaz tatili kısalacak mı 2024, yaz tatili kaç gün olacak 2024? MEB okullar 200 gün mü olacak 2024?
Yaz tatili kısalacak mı, kaç gün olacak sorusu son günlerde cevabı en çok merak edilen konu başlıklarından biri oldu. Okullarda uygulanan ara tatil uygulaması dışında sıra yaz tatili süresiyle ilgili de değişiklik yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre okullarda alınan eğitim süresi artacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda uygulanan 180 günlük eğitim süresini artırmaya yönelik açıklamalar gündem oldu. Söz konusu uygulamanın 2024-2025 yılına yansıtılması planlanıyor. Peki, Yaz tatili kısalıyor mu, ne kadar olacak? Okullar 200 gün mü olacak?
• 16 Şubat 2024 - 13:55 • Son Güncelleme:
• 16 Şubat 2024 - 13:55 • Son Güncelleme: