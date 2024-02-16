Yaz tatili kısalacak mı 2024, yaz tatili kaç gün olacak 2024? MEB okullar 200 gün mü olacak 2024?

Yaz tatili kısalacak mı, okullar 200 gün mü olacak, kaç gün sürecek? Öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili süresi ile ilgili yeni bir karara imza atıyor. Yaz tatili ve 15 tatil harici ilk sınavlardan sonra okullarda 1’er hafta ara tatil uygulaması uzun süredir uygulanıyor. Öğrenciler, bir yıl içerisinde toplamda 180 iş günü eğitim alıyorlardı, şimdi bu eğitim süresinin uzaması gündemde. Peki, Yaz tatili kaç gün olacak?